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الكاظمي يلتقي مسعود بارزاني في اربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T08:52:40+0000
الكاظمي يلتقي مسعود بارزاني في اربيل

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وذلك عقب الوصول إلى أربيل التي تعرضت أمس الاثنين لقصف صاروخي تبناه الحرس الثوري الإيراني، بحجة وجود مقر استخباري اسرائيلي، وهو ما نفته حكومة اقليم كوردستان.

ووصل الكاظمي إلى اربيل، برفقة عثمان الغانمي وزير الداخلية، وجمعة عناد وزير الدفاع، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني، حيث من المتقرر أن يتفقدوا المواقع التي تعرضت لأضرار إثر الهجوم الصاروخي.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً، سقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

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