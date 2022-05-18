الكاظمي يلتقي سفير إيران الجديد ويؤكد على "توسيع التعاون"

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، السفير الإيران الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له.

وأكد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، على "عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتطويرها بما يصبّ في مصالح الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وعبّر رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة، وأكد على أهمية العمل الدبلوماسي في تطبيق الرؤى المشتركة، التي تخدم البلدين والمنطقة.

من جانبه، أشاد السفير الإيراني بجهود الكاظمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد.

يذكر أن السفير الإيراني الجديد لدى العراق محمد آل صادق باشر مهام عمله في بغداد يوم الأربعاء (11 أيار الجاري)، خلفاً للسفير ايرج مسجدي.

واستهل صادق مهامه بزيارة موقع اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اللذين قضيا بضربة امريكية في 3 كانون الاول 2020 قرب مطار بغداد الدولي، وفقا لمصدر مطلع.