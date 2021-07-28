الكاظمي يلتقي زعيميّ الأغلبية الديمقراطية والأقلية الجمهورية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، في واشنطن، زعيم الأغلبية عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري، والديمقراطي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، والتأكيد على دور العراق المتنامي في المنطقة، وفي تحقيق الاستقرار، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وبحث اللقاء أيضاً التحديات التي يواجهها العراق في الجوانب الأمنية، والاقتصادية، ومواجهة جائحة كورونا، وتم الاستماع كذلك إلى رؤية الحكومة العراقية فيما يتعلق بالإصلاحات التي شرعت بها، عبر الورقة البيضاء الإصلاحية، ومجمل الأوضاع في العراق.