الكاظمي يلتقي الصدر في "الحنانة"

شفق نيوز/ التقى رئيس الحكومة الكاظمي، يوم الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير في الحنانة بمحافظة النجف.

ويأتي اللقاء في خضم مباحثات سياسية بين الكتلة الصدرية المتحصلة على أكثر عدد من المقاعد في الانتخابات والقوى الأخرى، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التسريبات، فإن اسم الكاظمي بين مرشحين أخرين قدمهم الصدر أمام القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى محافظة النجف، وعقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الصحية، والبلدية، والتربوية، والاستثمار بمحافظة النجف، وقائممقاميات المحافظة بحضور عدد من الوزراء، والقيادات الأمنية، والمستشارين.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين على موافقة الكاظمي على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتكليف نائب المحافظ الأول هاشم الكرعاوي بإدارة المحافظة.