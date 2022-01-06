سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يلتقي الصدر في "الحنانة"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-06T15:04:06+0000
الكاظمي يلتقي الصدر في "الحنانة"

شفق نيوز/ التقى رئيس الحكومة الكاظمي، يوم الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير في الحنانة بمحافظة النجف.

ويأتي اللقاء في خضم مباحثات سياسية بين الكتلة الصدرية المتحصلة على أكثر عدد من المقاعد في الانتخابات والقوى الأخرى، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التسريبات، فإن اسم الكاظمي بين مرشحين أخرين قدمهم الصدر أمام القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى محافظة النجف، وعقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الصحية، والبلدية، والتربوية، والاستثمار بمحافظة النجف، وقائممقاميات المحافظة بحضور عدد من الوزراء، والقيادات الأمنية، والمستشارين.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين على موافقة الكاظمي على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتكليف نائب المحافظ الأول هاشم الكرعاوي بإدارة المحافظة.

related

غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

Date: 2021-12-06 11:07:40
غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

الصدر يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي ويلوح بتحرك

Date: 2021-11-26 10:33:03
الصدر يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي ويلوح بتحرك

عشيرة "البركات" تحمل الصدر شخصياً اي اعتداء يطال النائب باسم خشان

Date: 2021-09-13 20:45:46
عشيرة "البركات" تحمل الصدر شخصياً اي اعتداء يطال النائب باسم خشان

الصدر يحذر من "حرب انتخابية" ويلمح لعمل "تخريبي" في "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-25 14:05:55
الصدر يحذر من "حرب انتخابية" ويلمح لعمل "تخريبي" في "ابن الخطيب"

مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

Date: 2019-10-03 14:02:22
مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

هل تراجع الكاظمي عن إقالة ثلاثة قادة أمن بارزين؟

Date: 2021-01-22 15:00:19
هل تراجع الكاظمي عن إقالة ثلاثة قادة أمن بارزين؟

الكشف عن فحوى ورقة الصدر الإصلاحية: تبناها الكاظمي ووقعت عليها هذه الأطراف

Date: 2021-08-27 13:48:56
الكشف عن فحوى ورقة الصدر الإصلاحية: تبناها الكاظمي ووقعت عليها هذه الأطراف

حكومة الكاظمي تحرم فئة محددة من تولي المناصب الرفيعة

Date: 2020-11-24 14:55:33
حكومة الكاظمي تحرم فئة محددة من تولي المناصب الرفيعة