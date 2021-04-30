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الكاظمي يكلف هادي بمنصب جديد في حكومة ذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-30T10:11:49+0000
الكاظمي يكلف هادي بمنصب جديد في حكومة ذي قار

شفق نيوز / أعلن رئيس المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار، محمد هادي، يوم الجمعة، تكليفه بمنصب جديد في حكومة المحافظة الحديثة.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمراً بتسنمه منصب النائب الأول للمحافظ"، لافتا إلى أن "القرار جاء بناءً على ترشيح المحافظ له".

وأضاف، أن "عمله في المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار سيبقى في الوقت الحالي، لحين إصدار أمر جديد بأعضاء المجلس".

ومحمد هادي، تولد الناصرية سنة 1983، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 2004، وهو عضو نقابة المهندسين العراقيين وعضو نقابة المهندسين العرب.

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