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الكاظمي يسمي "مهندس إعمار أربيل" مستشاراً له

Category: سیاسة

Date: 2021-05-04T11:44:00+0000
الكاظمي يسمي "مهندس إعمار أربيل" مستشاراً له

شفق نيوز/ كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، محافظ أربيل السابق نوزاد هادي مستشاراً له.

وأبلغ مصدر حكومي مطلع وكالة شفق نيوز، أن نوزاد هادي سيكون مستشار الكاظمي لشؤون الاعمار والاستثمار.

من جانبه اكد هادي هذه المعلومة، خلال حديث لوكالة شفق نيوز.

وقال قرار تكليفه سيصدر في وقت لاحق من اليوم.

وأدار نوزاد هادي الذي يلقب بـ"المهندس" مهام الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان لأكثر من 15 عاماً، وعرفت أربيل خلال فترته بثورة اعمارية وصناعية، بالإضافة إلى جذب الشركات الإستثمارية المعروفة.

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