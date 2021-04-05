الكاظمي يكلف محافظاً جديداً لذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن تكليف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أحمد الخفاجي محافظاً جديداً لذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي "كلف أحمد غني الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار خلفا للمكلف بادارة المحافظة عبد الغني الأسدي".

وأضاف أن التكليف كان شفوياً لحين صدور قرار رسمي غداً الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء.

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط/فبراير الماضي عقب احتجاجات عنيفة خلفت قتلى وجرحى. وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.

وتنشر وكالة شفق نيوز السيرة الذاتية للمحافظ الجديد: