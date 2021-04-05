سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يكلف محافظاً جديداً لذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-05T19:35:47+0000
الكاظمي يكلف محافظاً جديداً لذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن تكليف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أحمد الخفاجي محافظاً جديداً لذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي "كلف أحمد غني الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار خلفا للمكلف بادارة المحافظة عبد الغني الأسدي".

وأضاف أن التكليف كان شفوياً لحين صدور قرار رسمي غداً الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء.

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط/فبراير الماضي عقب احتجاجات عنيفة خلفت قتلى وجرحى. وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.

وتنشر وكالة شفق نيوز السيرة الذاتية للمحافظ الجديد:

related

خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

Date: 2021-04-05 15:08:33
خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

Date: 2021-01-14 16:32:55
أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

Date: 2020-08-16 12:12:16
وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

صور.. قوة أمنية تفض تظاهرة ذي قار بالقوة

Date: 2021-02-22 08:31:13
صور.. قوة أمنية تفض تظاهرة ذي قار بالقوة

الكاظمي يميط اللثام عن جملة ملفات جدلية ويعلن إيقاف محاولات تقسيم العراق

Date: 2021-02-28 18:21:09
الكاظمي يميط اللثام عن جملة ملفات جدلية ويعلن إيقاف محاولات تقسيم العراق

الكاظمي يعلق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-19 12:57:38
الكاظمي يعلق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

الكاظمي لـ"المستهترين": اتقوا الحليم إذا غضب

Date: 2020-10-18 13:11:46
الكاظمي لـ"المستهترين": اتقوا الحليم إذا غضب

ترامب يؤكد التزامه بانسحاب التحالف الدولي: الكاظمي رجل انسجم معه جداً

Date: 2020-08-20 14:17:21
ترامب يؤكد التزامه بانسحاب التحالف الدولي: الكاظمي رجل انسجم معه جداً