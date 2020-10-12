الكاظمي يكشف موقف القوى السياسية من "الورقة البيضاء"

Category: سیاسة

Date: 2020-10-12T19:11:35+0000

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، موقف الكتل السياسية من "الورقة البيضاء" التي يعتزم تقديمها لمجلس النواب.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمناها اليوم للقوى السياسية، هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل".

واضاف أن "تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق الإشادة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال الإجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي.

وإستعرض الكاظمي ورقة الإصلاح، وبين أنها ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والإستفادة من الخبرات الموجودة، من اجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد.

وأكد ان الورقة البيضاء انما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية، معرباً عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالإقتصاد العراقي.

وتحصلت وكالة شفق نيوز اليوم الاثنين، على نسخ من "الورقة البيضاء" التي يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها لمجلس النواب.

وتتكون الورقة من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام وتحقيق اصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية.

وسبق أن أعلن الكاظمي، في 22 حزيران 2020، عن إعداد ما سماها "الورقة البيضاء"، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، ومن المقرر ارسالها الى البرلمان العراقي لغرض مناقشتها.

related

قمة مرتقبة بين الكاظمي والقوى السياسية العراقية كافة بشأن "ملف مهم جدا"

Date: 2020-08-24 12:12:09

برلماني: الاقليات مهمشون ومستبعدون من حوارات تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2020-04-14 17:00:27

الكاظمي يجتمع مع رئيس إقليم كوردستان في بغداد

Date: 2020-09-02 08:56:57

حزب سُني يخول الكاظمي بشروط: استحقاق المكون لا يقل عن 6 وزارات

Date: 2020-05-03 21:31:04

لمناقشة أمن البعثات الدبلوماسية وحماية "الخضراء".. لقاء بين الكاظمي و25 سفيرا ببغداد

Date: 2020-09-30 10:17:00

تحالف الصدر يشخص للكاظمي "هرم" قيادة عمليات الفساد ويحذر من هروبهم

Date: 2020-09-21 17:39:33

طلب برلماني لتحريك المياه الراكدة بشأن قانون الانتخابات

Date: 2020-07-27 09:40:31

الكاظمي يفي بوعد الـ72 ساعة ويتحرك نحو الانتخابات المبكرة

Date: 2020-07-30 17:33:03