الكاظمي يكشف لشفق نيوز سبب زيارته الفلوجة بيوم "النصر"

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن سبب زيارته الى مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار، مشيراً إلى زيارة أخرى مرتقبة للمحافظة.

وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "آخر قضاء تم تحريره من تنظيم داعش في محافظة الانبار هو قضاء الفلوجة"، موضحاً "نحن الآن نحتفل على أرضها، لرفع المعنويات وإرسال رسالة لكل صنوف قواتنا الأمنية، بأن يوم النصر، سيخلده التأريخ بفضل تضحياتهم".

وأكد الكاظمي "ستكون لنا زيارة أخرى وموسعة في محافظة الانبار، لمتابعة الخدمات واحتياجات المواطنين"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة هي للاحتفال بيوم النصر فقط".

ووصل الكاظمي صباح اليوم الى مدينة الفلوجة بمناسبة الذكرى الثالثة على هزيمة تنظيم داعش من الناحية العسكرية في العراق .

يشار الى ان الحكومة العراقية قد اعلنت في العام 2017 إنتهاء العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش بعد إستعادة كامل السيطرة على الاراضي التي احتلها التنظيم في اواسط العام 2014.