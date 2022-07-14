الكاظمي يكشف أجندة مشاركته في قمة الرياض وينتقد محاولات التشويش

شفق نيوز/ كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن أجندة مشاركته في قمة الرياض، المقررة الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى محاولة لـ"التشويش"، معتبرها "محاولة لإبعاد العراق عن الدور البارز الذي يلعبه في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي، مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في مكتبه ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتطرق الكاظمي، خلال اللقاء، إلى الدعوة التي تلقاها للمشاركة في مؤتمر السعودية بحضور مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن "أجندة المؤتمر ستناقش التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتحديات التي أنتجتها جائحة كورونا، وأزمة الأمن الغذائي، وكذلك المتغيرات المناخية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "الأحاديث الأخرى عن أهداف القمة هي محاولة للتشويش، ولا صحة لها إطلاقاً، وهي محاولة لإبعاد العراق عن الدور البارز الذي يلعبه في المنطقة، وأن تقوم هذه الحكومة بمهامها في خدمة الشعب، وجلب الاستثمارات والدعم لصالح العراق".

وأشار إلى أن "موقف العراق من القضية الفلسطينية ثابت وواضح"، مردفاً بالقول "نحن لسنا ضمن أي محور أو تحالف في المنطقة، والعراق يحافظ على سياسته المتوازنة مع جيرانه ومحيطه منطلقاً من مبادئه الوطنية والإنسانية".

وتابع الكاظمي: "ذاهبون إلى المؤتمر في السعودية، ونحن نركز على ملف المياه والتغيرات المناخية، والشراكة في موضوع الطاقة والربط الكهربائي، وكذلك الشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، وهذا كله فيه خير للشعب العراقي، ودعم كبير للمشاريع الاستثمارية في العراق".

وختم رئيس الوزراء، حديثه بالقول "العراق أولاً، هذه سياستنا وشعارنا، ويحاول البعض أن يشير إلى مخاوف وهمية، ويمنعنا من بناء علاقاتنا مع أشقائنا".

ونوه إلى أن "العراق في موقع استراتيجي لا يسمح له إلا أن يكون فعالاً وفي تكامل مع الآخرين، وأن تكون علاقاته جيدة مع إخوته وجيرانه وأصدقائه؛ من أجل مصلحة العراقيين".