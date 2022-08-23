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الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويدعو إلى "اجتماع فوري"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-23T09:21:58+0000
الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويدعو إلى "اجتماع فوري"

شفق نيوز/ قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، زيارته لمصر التي وصلها امس لحضور قمة عربية، وعاد الى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث، محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير قطع، صباح اليوم، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر الكاظمي، وفق البيان، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب الكاظمي، جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعيا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

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