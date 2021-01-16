سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يقر بوضع العراق "المعقد" ويدعو لفتح صفحة جديدة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-16T14:20:27+0000
الكاظمي يقر بوضع العراق "المعقد" ويدعو لفتح صفحة جديدة

شفق نيوز/ أقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بأن العراق يعيش وضعا اقتصاديا معقدا جراء تراجع أسعار النفط في ظل جاحة كورونا، داعيا في الوقت نفسه إلى فتح صفحة جديدة من "الأمل والتفاؤل".

جاء حديثه خلال لقائه جرحى وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية ببغداد، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي مخاطبا الجرحى، "وعدتكم بمتابعة قضايا الشرطة المصابين شخصياً عند لقائي بكم في عيد الشرطة ، وجميع حقوقكم مضمونة، وتواجدي معكم اليوم هو لحل مشاكلكم".

وأضاف "حضرت بوفد كبير مع السادة وزراء الداخلية والإسكان والإعمار والصحة والعمل وامين بغداد ووكيل وزارة المالية ودائرة التقاعد لتذليل العقبات وتجاوز البيروقراطية التي حالت دون الحصول على بعض حقوقكم".

وأشار الكاظمي إلى أن "هناك خلل كبير في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم، وبعضهم تعرض لإعاقة كلية، رغم مرور وقت طويل على مراجعاتهم، وهذا تقصير واضح من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة".

ونوه إلى أن "العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات مثلما يؤدي الابطال واجباتهم فهم يستحقون منا حقوقاً غير منقوصة".

وأردف بالقول، "سنعمل على تذليل كل العقبات والتحديات ونسعى لان تكون لدينا عيادات صحية و مستشفيات تفي بعلاج الابطال المصابين وبالامكان جلب أطباء أجانب وأجهزة طبية متطورة لعلاجهم".

وقال الكاظمي، "نحتاج إلى أن نتعاون سوية ونفتح صفحة جديدة من الأمل والتفاؤل، ونواجه كل المصاعب التي مررتم بها بواقعية".

وأضاف، "وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى الأبطال في وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية، لمعالجة قضاياهم فهم يستحقون منا كل الإهتمام".

وزاد بأن "البلد يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية"، مضيفا "نريد ان نبني البلد ونوجه شبابنا على اساس ثقافة الحياة والامل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت".

وختم بالقول، "كل حقوقكم ستلبى بعد تذليل العقبات وسنشكل فريق عمل لمتابعة حقوقكم وستكون هناك لقاءات لاحقة لمتابعة ماسيتم إنجازه".

related

عقب إحراق مقر "البارتي".. اجتماع مستمر للكاظمي مع قادة الأمن منذ ساعتين

Date: 2020-10-17 14:04:15
عقب إحراق مقر "البارتي".. اجتماع مستمر للكاظمي مع قادة الأمن منذ ساعتين

هيومن رايتس تعبر عن خيبة أملها من وعد قطعه الكاظمي موجهة أول انتقاد دولي

Date: 2020-12-15 10:58:07
هيومن رايتس تعبر عن خيبة أملها من وعد قطعه الكاظمي موجهة أول انتقاد دولي

الكاظمي يلوح بإقالة مسؤولي البصرة: عليكم كشف المجرمين بأسرع وقت

Date: 2020-08-22 20:11:46
الكاظمي يلوح بإقالة مسؤولي البصرة: عليكم كشف المجرمين بأسرع وقت

بالتفاصيل.. وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي

Date: 2020-10-13 10:41:04
بالتفاصيل.. وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي

الكاظمي يبدأ زيارة رسمية الى تركيا

Date: 2020-12-17 05:48:01
الكاظمي يبدأ زيارة رسمية الى تركيا

تقرير امريكي "متفائل" بالكاظمي: واشنطن وطهران يجتمعان خلفه بهدوء

Date: 2020-05-30 09:28:13
تقرير امريكي "متفائل" بالكاظمي: واشنطن وطهران يجتمعان خلفه بهدوء

الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة: نحتاج عملية قيصرية

Date: 2020-12-19 18:42:50
الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة: نحتاج عملية قيصرية

وثيقة .. الكاظمي يحيل عادل عبد المهدي وحكومته على التقاعد

Date: 2020-05-10 15:18:46
وثيقة .. الكاظمي يحيل عادل عبد المهدي وحكومته على التقاعد