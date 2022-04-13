الكاظمي يقرّ بتقصير الدولة تجاه "شهداء وجرحى" القوات الأمنية

شفق نيوز/ أقرّ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بأن هناك تقصير من الدولة تجاه عوائل شهداء وجرحى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون التضحية بمزيد من العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم عدداً من عوائل شهداء وجرحى القوات الأمنية، على مائدة للإفطار في أحد مطاعم بغداد.

وقال الكاظمي خلال اللقاء "أرى أمامي عوائل شهداء من كل صنوف قواتنا الأمنية دون أي استثناء، من الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والمخابرات والبيشمركة، ولقاؤنا معكم هذا اليوم مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن نلتقي بعوائل ضحت من أجل العراق، لاسيما أنها عوائل من كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، وهذا يدل على أن ما يجمعنا هو العراق".

وأضاف "من أجل العراق قدمتم أعز ما لديكم، وأعرف همومكم ووحشة فراق أبنائكم لكن من أجل العراق استرخص الشهداء تضحياتهم".

وأكد الكاظمي "أعرف أن هناك تقصيراً من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم".

وتابع "نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر ما حصل، وأن لا نعطي المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام".

وأردف نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة عملت الكثير، نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا".

وختم الكاظمي بالقول "يجب أن نعمل بكل قوانا لبناء العراق ومستقبله؛ من أجل أبنائنا، يجب أن نعمل لأبناء الشهداء الذين ضحوا؛ لذلك أدعو إخواني في البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الامن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".