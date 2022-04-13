سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يقرّ بتقصير الدولة تجاه "شهداء وجرحى" القوات الأمنية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-13T17:06:23+0000
الكاظمي يقرّ بتقصير الدولة تجاه "شهداء وجرحى" القوات الأمنية

شفق نيوز/ أقرّ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بأن هناك تقصير من الدولة تجاه عوائل شهداء وجرحى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون التضحية بمزيد من العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم عدداً من عوائل شهداء وجرحى القوات الأمنية، على مائدة للإفطار في أحد مطاعم بغداد.

وقال الكاظمي خلال اللقاء "أرى أمامي عوائل شهداء من كل صنوف قواتنا الأمنية دون أي استثناء، من الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والمخابرات والبيشمركة، ولقاؤنا معكم هذا اليوم مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن نلتقي بعوائل ضحت من أجل العراق، لاسيما أنها عوائل من كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، وهذا يدل على أن ما يجمعنا هو العراق".

وأضاف "من أجل العراق قدمتم أعز ما لديكم، وأعرف همومكم ووحشة فراق أبنائكم لكن من أجل العراق استرخص الشهداء تضحياتهم".

وأكد الكاظمي "أعرف أن هناك تقصيراً من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم".

وتابع "نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر  ما حصل، وأن لا نعطي المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام".

وأردف نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة عملت الكثير، نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا".

وختم الكاظمي بالقول "يجب أن نعمل بكل قوانا لبناء العراق ومستقبله؛ من أجل أبنائنا، يجب أن نعمل لأبناء الشهداء الذين ضحوا؛ لذلك أدعو إخواني في البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الامن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".

related

الكاظمي يسمي "مهندس إعمار أربيل" مستشاراً له

Date: 2021-05-04 11:44:00
الكاظمي يسمي "مهندس إعمار أربيل" مستشاراً له

الكاظمي يترأس اجتماعاً "طارئاً" لمواجهة ارتفاع الأسعار ويصدر توجيهات لثلاث وزارات

Date: 2022-03-06 13:48:56
الكاظمي يترأس اجتماعاً "طارئاً" لمواجهة ارتفاع الأسعار ويصدر توجيهات لثلاث وزارات

الكاظمي يعلن من أربيل تشكيل لجنة بتداعيات القصف: الاعتداء تخطى حدود القوانين والأعراف الدولية

Date: 2022-03-14 13:31:26
الكاظمي يعلن من أربيل تشكيل لجنة بتداعيات القصف: الاعتداء تخطى حدود القوانين والأعراف الدولية

حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات جديدة

Date: 2022-02-08 14:57:03
حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات جديدة

الكاظمي يعلق على احتجاجات السليمانية: تستدعي موقفا مسؤولاً من الجميع

Date: 2021-11-25 04:35:33
الكاظمي يعلق على احتجاجات السليمانية: تستدعي موقفا مسؤولاً من الجميع

مصدر: الكاظمي يعتزم اقالة محافظ ذي قار والبديل يجهز خلال أيام

Date: 2021-09-11 13:01:46
مصدر: الكاظمي يعتزم اقالة محافظ ذي قار والبديل يجهز خلال أيام

صحيفة سعودية: استهداف الكاظمي كان لتصفيته وليس لتحذيره

Date: 2021-11-15 04:50:05
صحيفة سعودية: استهداف الكاظمي كان لتصفيته وليس لتحذيره

"حزب الله" يصعّد نبرة تهديد الكاظمي: لن يفلت من العقاب

Date: 2020-07-31 15:09:01
"حزب الله" يصعّد نبرة تهديد الكاظمي: لن يفلت من العقاب