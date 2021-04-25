سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يقرر سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T11:41:26+0000
الكاظمي يقرر سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأحد سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي على خلفية حادثة الحريق الذي اندلع في مستشفى "أبن الخطيب" الخاص بعزل المصابين بفيروس كورونا وسقط على اثره العشرات بين ضحية وجريح.

وقرر الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي،  وعضوية كل من : وزير التخطيط، ووزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

وأشار بيان صادر عن الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

وقرر أيضا سحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.

ونوه البيان إلى أن التحقيق أعلاه يُنجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

related

وثيقة .. طلب برلماني رسمي إلى الكاظمي للتخفيف من اجراءات الحظر

Date: 2021-03-13 11:21:02
وثيقة .. طلب برلماني رسمي إلى الكاظمي للتخفيف من اجراءات الحظر

الكاظمي يكشف تعرضه لضغوطات لإطلاق سراح "حيتان الفساد"

Date: 2020-11-17 16:18:14
الكاظمي يكشف تعرضه لضغوطات لإطلاق سراح "حيتان الفساد"

انطلاق اجتماع بين الكاظمي وقادة شيعة لبحث ملفين رئيسيين

Date: 2020-09-24 18:30:49
انطلاق اجتماع بين الكاظمي وقادة شيعة لبحث ملفين رئيسيين

بعد اربيل.. الكاظمي يزور السليمانية

Date: 2020-09-09 15:00:00
بعد اربيل.. الكاظمي يزور السليمانية

قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

Date: 2021-04-06 09:08:50
قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

الكاظمي يعلن احباط عملية "تخريبية" في العراق

Date: 2021-03-16 12:28:35
الكاظمي يعلن احباط عملية "تخريبية" في العراق

الكاظمي يبحث ملفين مع وفد حكومة إقليم كوردستان

Date: 2021-02-18 16:30:55
الكاظمي يبحث ملفين مع وفد حكومة إقليم كوردستان

الكاظمي يتحدى: لن توقفني الاستعراضات حتى لو كلفتني حياتي

Date: 2021-01-02 16:22:16
الكاظمي يتحدى: لن توقفني الاستعراضات حتى لو كلفتني حياتي