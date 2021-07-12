سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يقرر حجز مسؤولين محليين على خلفية حريق الناصرية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-12T22:18:44+0000
الكاظمي يقرر حجز مسؤولين محليين على خلفية حريق الناصرية

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن الاجتماع خرج بالقرارات الآتية:

1- البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة.

2- يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

3- سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.

4- توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

5- اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.

6- إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.

related

بأمر من الكاظمي.. مكافحة الإرهاب تطيح بمسؤول رفيع سابق

Date: 2020-09-15 18:59:11
بأمر من الكاظمي.. مكافحة الإرهاب تطيح بمسؤول رفيع سابق

الكاظمي يتحدث عن وزارة في حكومته بدأت بها الدعاية الانتخابية باستغلال رواتب الفقراء

Date: 2021-06-15 13:09:53
الكاظمي يتحدث عن وزارة في حكومته بدأت بها الدعاية الانتخابية باستغلال رواتب الفقراء

ترامب يؤكد التزامه بانسحاب التحالف الدولي: الكاظمي رجل انسجم معه جداً

Date: 2020-08-20 14:17:21
ترامب يؤكد التزامه بانسحاب التحالف الدولي: الكاظمي رجل انسجم معه جداً

بالأسماء.. الكاظمي يعيّن 22 مديراً جديداً للجمارك العراقية

Date: 2021-04-26 19:08:42
بالأسماء.. الكاظمي يعيّن 22 مديراً جديداً للجمارك العراقية

الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة"

Date: 2021-03-30 16:49:59
الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة"

بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

Date: 2021-07-01 08:16:41
بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

بعد لقائه محمد بن سلمان.. الكاظمي يتحصل على دعم سعودي للعراق في جميع المجالات

Date: 2021-03-31 16:33:46
بعد لقائه محمد بن سلمان.. الكاظمي يتحصل على دعم سعودي للعراق في جميع المجالات

غداة استعراض السرايا.. الكاظمي يجتمع مع كبار قادة الأمن

Date: 2021-02-09 15:30:22
غداة استعراض السرايا.. الكاظمي يجتمع مع كبار قادة الأمن