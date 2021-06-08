الكاظمي يقدمّ تقرير الاداء الحكومي السنوي بعد مرور عام على عمر حكومته

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء تقديم تقرير عن الأداء الحكومي السنوي بعد مرور عام على منح مجلس النواب الثقة للحكومة الإتحادية الحالية.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن: الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم اعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح.

وأضاف: بعد ان طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد إن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم.

وزاد الكاظمي بالقول: تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي اطلق مؤخرا، أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل.

ومضى قائلا: تقرير الأداء الحكومي يدرج بكل شفافية وحيادية ما أنجزته الحكومة من شهر آيار 2020 الى شهر آيار 2021، كذلك كل ما هو بصدد الإنجاز.

وقال رئيس مجلس الوزراء: لقد عانى شعبنا كثيرا وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير له، واليوم نضع امامكم وبكل شفافية ما انجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل.