الكاظمي يعلن من ذي قار خططا تساعد في حل "معضلة" الكهرباء في العراق

شفق نيوز/ وصل مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم السبت الى محافظة ذي قار .

وكان مصدر مطلع بمحافظة ذي قار قد كشف لوكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، عن زيارة للكاظمي إلى ذي قار.

وافتتح الكاظمي فور وصوله المحطة الغازية المركبة في محافظة ذي قار.

وقال في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن هذه المحطة الغازية المركبة في الناصرية التي تنتج طاقة كهربائية اكثر من نظيراتها، وهي في الوقت نفسه تحافظ على البيئة باستخدام الغازات المستخرجة منها والتي كانت تهدر سابقا.

وأضاف ستقدم المحطة في هذه المرحلة 500 ميغاواط للمحافظة وللشبكة الوطنية, وفي المرحلة الثانية من اكمال المحطة سيضاف 250 ميغاواط بالاستفادة من الغازات الناتجة من المرحلة الحالية كمصدر لتوليد الطاقة بدل الوقود.

الكاظمي أردف قائلا: افتتحنا قبل شهر محطة المثنى وهي أيضا محطة مركبة، وسنفتتح قريبا محطة سامراء التي قد أكملت مؤخرا.

وزاد بالقول: ركزنا جهودنا على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلا من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على اكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: ستساعد هذه الخطط المتكاملة على حل معضلة الكهرباء المتراكمة والمتراكبة بشكل نهائي في العراق، والمعضلة تتطلب حلولا جادة وشجاعة وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل قوة.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

وفي محطة أُخرى من زيارته افتتح الكاظمي جسر ذي قار الكونكريتي.

وكذلك افتتح الكاظمي أيضا مستشفى الناصرية التعليمي وقال في حديث له على هامش مراسم افتتاح المستشفى: إنها من أحدث المستشفيات في العراق وتتضمن اقساما عدة في مختلف الاختصاصات الطبية.

وأضاف: تابعنا تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

ونوه الكاظمي إلى أن المستشفى تستوعب حاليا 492 سريرا، وسنعمل في المراحل المقبلة على تطويرها لتتضمن سعة اضافية.

كما أشار الكاظمي إلى أنه ستدير المستشفى الكوادر الطبية من المحافظة نفسها، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا الخريجين في مختلف الاختصاصات الطبية.

ومضى قائلا: من المقرر أن يتم اسناد الكوادر الطبية بخبرات طبية خارجية مستقبلا، مردفا بالقول: وجهنا وزارة الصحة بالإسراع في اكمال باقي المستشفيات المتلكئة في مختلف مناطق العراق.