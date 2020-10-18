الكاظمي يغادر إلى باريس

Category: سیاسة

Date: 2020-10-18T13:23:23+0000

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا.

ويرافق الكاظمي، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

وسيجري الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وسبق أن أفاد مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة اوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الجولة تشمل كل لندن وباريس وبرلين يتم خلالها عقد عدد من الاتفاقيات بمختلف المستويات.

وكشفت السفارة الالمانية في بغداد، اليوم الأحد، عن زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وبحسب بيان للسفارة، ورد لوكالة شفق نيوز، فأن اللقاء يأتي على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين، إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة.

وأضاف أن اللقاء سيكون يوم الثلاثاء ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٠ على الساعة العاشرة والنصف بتوقيت برلين. وسيتناول الحوار العلاقات الثنائية، التعاون الاقتصادي، مكافحة وباء كورونا، الحرب ضد داعش وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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