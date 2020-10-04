"الكاظمي يعيد مقر قيادة عمليات كركوك لحزب كوردي"

شفق نيوز/ كشف النواب العرب والتركمان، يوم الأحد، عن نية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه لحزب كوردي.

ومقر قيادة عمليات كركوك الحالي، كان المقر السابق للحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحافظة، الذي أخلاه عقب أحداث أكتوبر 2017.

وجاء في بيان مذيل بتوقيع "النواب العرب والتركمان" ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المقر الحالي لقيادة العمليات والتي أصبحت رمزا لعمليات فرض القانون لا تعود ملكيتها لأي حزب، والأرض التي انشأت عليها المبنى عائديتها لوزارة النفط الاتحادية".

وأضاف "إكمال التحقيقات عن عائدية الجثث التي وجدت في مجاري المياه الثقيلة قبل عمليات فرض القانون"، كما دعوا القائد العام للقوات المسلحة إلى "عدم إدخال محافظة كركوك في أتون مشكلة هي في غنى عنها"، بحسب ما ورد في البيان.







