الكاظمي يعود لبغداد ويوجه رسالة إلى السعودية

شفق نيوز/ عاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الى العاصمة بغداد مختتماً زيارة الى السعودية استمرت يوماً واحداً شارك فيها في قمة جدّة للتنمية والأمن.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي".

وأضاف، "الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الجمعة إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن القادم الجمعة من زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في القمة، بالإضافة إلى ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان.

كما شارك عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.