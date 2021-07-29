سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يعود لبغداد وبحوزته "كنز لا يقدر بثمن"

Category: سیاسة

Date: 2021-07-29T16:56:45+0000
الكاظمي يعود لبغداد وبحوزته "كنز لا يقدر بثمن"

شفق نيوز / عاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد الحكومي المرافق له، يوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت أربعة أيام.

وكان في استقبال الكاظمي، لدى عودته إلى بغداد، عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي الفعاليات الاجتماعية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز.

ووصف الكاظمي، بحسب البيان، الزيارة بأنها "تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة ، والبيئة ، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء".

وأكد أن "ما تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 كانون الأول 2021"، مضيفاً أن "العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبه، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين".

وأعرب الكاظمي، عن شكره وتقديره لـ"القوى السياسية الوطنية العراقية؛ على مساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

وأشار إلى اعتزاز العراق حكومة وشعباً بـ"ما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

وجدّد رئيس الوزراء تأكيد ثقته بمساهمة الشعب في انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021، منوهاً إلى أن "المقاطعة لن تخدم أحداً وأن هناك عملاً جدياً من أجل إجراء الانتخابات".

related

استنفار في واشنطن.. السفير الأمريكي ببغداد يتلقى رسالة: إذهب إلى الكاظمي

Date: 2021-06-26 07:36:57
استنفار في واشنطن.. السفير الأمريكي ببغداد يتلقى رسالة: إذهب إلى الكاظمي

بارزاني يعلن التزام إقليم كوردستان بما يتمخض عنه الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن

Date: 2021-04-07 10:22:58
بارزاني يعلن التزام إقليم كوردستان بما يتمخض عنه الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن

خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

Date: 2020-06-23 10:09:07
خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

الديمقراطي الكوردستاني يزف بشرى لموظفي الإقليم بعد عطلة العيد

Date: 2021-05-14 10:56:54
الديمقراطي الكوردستاني يزف بشرى لموظفي الإقليم بعد عطلة العيد

هذه ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن

Date: 2021-07-21 16:26:29
هذه ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن

هوشيار زيباري بشأن الحوار الامريكي: القيادات العراقية تحتاج الى تبني مواقف شجاعة وجريئة

Date: 2021-07-22 14:28:08
هوشيار زيباري بشأن الحوار الامريكي: القيادات العراقية تحتاج الى تبني مواقف شجاعة وجريئة

فؤاد حسين في جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا: تنسيق تام مع واشنطن

Date: 2021-07-23 15:07:56
فؤاد حسين في جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا: تنسيق تام مع واشنطن

الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

Date: 2021-04-10 14:16:13
الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة