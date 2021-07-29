الكاظمي يعود لبغداد وبحوزته "كنز لا يقدر بثمن"

شفق نيوز / عاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد الحكومي المرافق له، يوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت أربعة أيام.

وكان في استقبال الكاظمي، لدى عودته إلى بغداد، عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي الفعاليات الاجتماعية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز.

ووصف الكاظمي، بحسب البيان، الزيارة بأنها "تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة ، والبيئة ، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء".

وأكد أن "ما تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 كانون الأول 2021"، مضيفاً أن "العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبه، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين".

وأعرب الكاظمي، عن شكره وتقديره لـ"القوى السياسية الوطنية العراقية؛ على مساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

وأشار إلى اعتزاز العراق حكومة وشعباً بـ"ما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

وجدّد رئيس الوزراء تأكيد ثقته بمساهمة الشعب في انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021، منوهاً إلى أن "المقاطعة لن تخدم أحداً وأن هناك عملاً جدياً من أجل إجراء الانتخابات".