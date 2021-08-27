الكاظمي يعلّق على عودة الصدر: العراق أولاً

شفق نيوز/ علّق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة على تراجع زعيم التيار الصدري عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته".

ودعا رئيس الوزراء العراقي، كل المقاطعين إلى "مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير".

وختم الكاظمي تغريدته بالقول، "العراق أوّلاً، والعراق ثم العراق".

نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته، وندعو كل المقاطعين إلى مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير. العراق أوّلاً، والعراق ثم العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 27, 2021

وكان الصدر قد أعلن في وقت سابق الجمعة تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات الذي اتخذه منتصف تموز/يوليو الماضي.

وقال في كلمة متلفزة إن عودته جاءت بعد تسليمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية متوافقة مع تطلعاته.

ويسعى التيار الصدري لحصد المزيد من المقاعد في الانتخابات المبكرة المقبلة للحصول على منصب رئيس الوزراء في الدورة المقبلة، وفق تصريحات سابقة للصدر.

ووفق التسريبات المتداولة فإن الصدر يسعى لترشيح ابن عمه، جعفر الصدر، سفير العراق الحالي في بريطانيا لمنصب رئيس الوزراء.

وتصدر تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.