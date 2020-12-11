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الكاظمي يعلّق على أحداث السليمانية: سنعمل بجدية لتحقيق هذا الغرض

Category: سیاسة

Date: 2020-12-11T20:19:52+0000
الكاظمي يعلّق على أحداث السليمانية: سنعمل بجدية لتحقيق هذا الغرض

شفق نيوز/ علّق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة على الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها محافظة السليمانية منذ أكثر من أسبوع على تأخر صرف الرواتب وتردي الوضع المعيشي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "أتفاعل بعمق مع معاناة اهلنا في اقليم كوردستان وخصوصاً في سليمانية الجبل والاصالة والثقافة"، مشيرا إلى أن "الغضب مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت".

وتعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل بجدية للاستجابة لاستحقاقات سكان إقليم كوردستان، قائلاً "سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق".

وتشهد مدن وبلدات محافظة السليمانية احتجاجات منذ أكثر من أسبوع على تردي الوضع المعيشي وتأخر صرف الرواتب.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق وحرق لمقرات حكومية وحزبية خلفت 9 ضحايا وعشرات المصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية خانقة جراء قطع الحكومة الاتحادية لحصته من الموازنة المالية وكذلك قطع رواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي.

وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق في آب/أغسطس الماضي تتولى الحكومة الاتحادية بموجبه تغطية جزء من رواتب موظفي الإقليم بمقدار 320 مليار دينار.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن بغداد لم تلتزم بإرسال الأموال.

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