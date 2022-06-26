الكاظمي يعلن من طهران عن جملة اتفاقات بينها التهدئة في المنطقة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، عن جملة اتفاقات مع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي من بينها التهدئة في المنطقة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي في العاصمة الايرانية طهران، وتابعته وكالة شفق نيوز، "اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن، واتفقنا على تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة".

وأضاف، "اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران، وناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك".

من جانبه قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إن "العلاقات بين طهران وبغداد عميقة وهناك إرادة لتطويرها، وأوثق العلاقات من بين جيراننا هي علاقة العراق وإيران على مختلف المجالات".

وأوضح، "ناقشنا تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وناقشنا مشروع الربط السككي بين البصرة شلامجة وتسريع إنجازه".

ولفت رئيسي الى أن "العراق اتخذ خطوات لتسهيل الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة واتفقنا على تقديم تسهيلات أكبر".

وتابع "اتفقنا على تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين، وأكدنا ضرورة انطلاق حوار بين دول المنطقة لتسوية مشكلاتها"، كما اشار الى "ضرورة استمرار الهدنة في اليمن ووجود حوار يمني يمني لإنهاء الأزمة".