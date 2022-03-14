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الكاظمي يعلن من أربيل تشكيل لجنة بتداعيات القصف: الاعتداء تخطى حدود القوانين والأعراف الدولية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T13:31:26+0000
الكاظمي يعلن من أربيل تشكيل لجنة بتداعيات القصف: الاعتداء تخطى حدود القوانين والأعراف الدولية

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، زيارة إلى محافظة أربيل في إقليم كوردستان يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية، والتقى بعدد من المسؤولين في الإقليم، وتفقّد الموقع الذي طاله الاعتداء الصاروخي.

وقد التقى الكاظمي كلاً من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلد، وأهم تداعيات القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على رفض الاعتداء الذي تسبّب بترويع المدنيين، متخطياً حدود القوانين والأعراف الدولية، والتوجيه بتشكيل لجنة من مستشارية الأمن القومي وعدد من القيادات الأمنية، لتقديم تقرير عن تداعيات القصف وجمع الحقائق والأدلة.

وتفقّد الكاظمي الموقع الذي تعرض للاعتداء الصاروخي والتقى بالأهالي الذين يؤول لهم الموقع، واستمع لشرح مفصل قدموه عن المكان وما يحتويه وعائديته.

وقال الكاظمي "إننا نؤكد أن بغداد حاضرة هنا في أربيل، كما أن أربيل حاضرة في بغداد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام سيادة العراق من مختلف الجهات، وأنه قد تم إبلاغ هذا الأمر رسمياً عبر الطرق الدبلوماسية، وبين ضرورة اعتماد الأدلة، وألّا يكتفي بالشكوك، وأن يكون هناك تعاون أمني بين مختلف دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات المشتركة.

ودعا القوى السياسية العراقية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق، وأن يكون ما حصل حافزاً لحلّ الإشكالات وتوحيد الصف أمام التحديات التي تواجه البلد.

وتفقد الكاظمي قناة كوردستان 24 الفضائية، التي تعرضت هي الأخرى لأضرار بسبب القصف الصاروخي.

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