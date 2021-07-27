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الكاظمي يعلن مرحلة جديدة من العلاقات بين العراق وأمريكا

Category: سیاسة

Date: 2021-07-27T19:28:58+0000
الكاظمي يعلن مرحلة جديدة من العلاقات بين العراق وأمريكا

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اتفاق يقضي بسحب القوات القتالية الامريكية من البلاد نهاية العام الحالي.

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية، إن "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية"، مضيفا أن "أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية".

وأكد أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة"، مبينا أن "التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني".

وقال إن "دور العراق في المنطقة أصبح محورياً"، مشيرا إلى "دعم الحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة".

وشدد الكاظمي على "ضرورة العمل على استعادة هيبة الدولة"، مضيفا "نحاول أن نصنع بيئة آمنة للاستثمار".

ولفت إلى أن "العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر في كل أسبوع".

واوضح أن "منظمات أميركية ساعدت باستعادة الآثار العراقية المفقودة".

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