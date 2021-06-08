الكاظمي يعلن عن مشروع لتوزيع أراضٍ سكنية للمواطنين ويؤكد الانتهاء من فرزها

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، أن هناك توجهاً لتوزيع قطع أراضٍ سكنية على المواطنين، مؤكداً أن الجهات المعنية انتهت من فرز قطع الأراضي.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة".

وبين أن "عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية".

وأكد أنه "من أجل منع أي تلاعب، ومن اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك تطبيق الكتروني يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي"، مبينا ان "الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة".

واشار الكاظمي الى ان "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية"، مضيفا ان "كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".

وشدد على ان "أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود".

ولفت الكاظمي الى ان "إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".