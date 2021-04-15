الكاظمي يعلن عزم حكومته الطعن بقانون الموازنة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عزم حكومته الطعن بـ"بعض" فقرات قانون الموازنة الاتحادية.

جاء ذلك في حديث للكاظمي خلال لقائه مع شيوخ العشائر و وجهاء محافظة المثنى، في مضيف الشيخ جفات الشعلان، وفقا لبيان صدر عن مكتبه الاعلامي وورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي؛ إن "منذ تكليفي أكّدت أنني لن أكون سوى خادمًا للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي".

وأضاف "نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرًا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى".

وتابع أن حكومته اتخذت "إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا".

وأكد "سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها"، مشيرا إلى أن "مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها".

وأضاف "شرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الإستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها. وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها".

وختم حديثه بالقول؛ "لا يجوز أن نستخف بدماء المواطنين، وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم غالية علينا، وفقا للبيان.