الكاظمي يعلن عن الشروع بإجراءات إنشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، عن المباشرة بإجراءات إنشاء مدينة كبرى للمعارض في العاصمة بغداد لتكون رافداً اقتصادياً وثقافياً للعراقيين.

وقال الكاظمي خلال افتتاحه معرض العراق الدولي للكتاب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أود التأكيد أننا بصدد تطوير معرض العراق الدولي لإنشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد وبمواصفات عالمية، لتصبح رافداً اقتصادياً وثقافياً ومتنفساً لبغداد، وقد بدأنا فعلياً في إجراءات ومخططات هذا المشروع".

وأضاف "الثقافة هي جوهر العراقيين، ونحن نفتخر بأن شعبنا شعب ثقافة وقراءة وابداع"، مشيرا الى ان العراق "مهد الحضارة الإنسانية وأول من رسم الخط وأبدع الكتب وأسس المكتبات، ومتاحف العالم شاهدة على إسهام أجدادنا في بناء الحضارة العالمية وازدهار الثقافة الإنسانية.".

واشار الى ان "الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي في أي مجتمع، فقد بدأ الله كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأشادت الأديان بالكتاب والقراءة؛ فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا ومن هنا نكملها نحو الأفضل".

وأكد الكاظمي أن "الأمم تُبنى بمفكريها وعلمائها وفنانيها ومبدعيها، وأن الأمم تتوحد وتكبر بهم، وتحتفظ بإرثها وتنمو بتقديرها لقيمة الفن والثقافة والإبداع".

وانطلقت اليوم فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب في بغداد، وتستمر حتى 18 الشهر الجاري، وتتضمن إلى جانب الكتب أنشطة فنية وثقافية وإعلامية وأمسيات للرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة، كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية.