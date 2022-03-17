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الكاظمي يعلن تأييد العراق إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا

Category: سیاسة

Date: 2022-03-17T11:51:16+0000
الكاظمي يعلن تأييد العراق إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، تأييد حكومته لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق إليكسندر بورفجينكوف.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنساني، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.

ووفقا للبيان فإن الكاظمي عبر عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته، وباقي شعوب المنطقة.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب والتعديات المرفوضة على المنشآت المدنية، لذلك فهو يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

وتابع البيان أنه تمت مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي.

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