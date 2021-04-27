الكاظمي يعلن تقييماً لوزراء ومسؤولين: سنتخذ قرارات صعبة

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، أنه يجري تقييماً لأداء الوزراء والمسؤولين في مؤسسات الدولة، متعهداً باتخاذ قرارات "صعبة" لتصحيح الأوضاع، فيما دعا وزارة الداخلية إلى التعامل بحزم مع كل من يسيء لأمن البلاد.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة".

واضاف "على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم ويباشروا العمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الاطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني"، مشيرا الى ان "على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات".

وشدد الكاظمي "لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين، فالحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا".

وبشأن حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد، أكد الكاظمي "أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية مني، وننتظر تقريرهم بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل".

ودعا رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى "التعامل بحزم واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر".