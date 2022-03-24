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الكاظمي يعلن تخصيص أموال في موازنة 2022 لدعم الفن والثقافة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T12:23:34+0000
الكاظمي يعلن تخصيص أموال في موازنة 2022 لدعم الفن والثقافة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أن الموازنة المالية لعام 2022 ستتضمن دعماً لقطاعي الفن والثقافة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل نخبة من الفنانين العراقيين لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الفنان العراقي، والمعوقات التي يواجهها الإنتاج الفني.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، أن الحكومة تدعم دائرة السينما والمسرح، وستتضمن الموازنة المقبلة فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي؛ وذلك تلبية للمطالب التي قدمت بهذا الصدد، فضلاً عن فقرات لدعم الدراما العراقية؛ من أجل النهوض بها، ونظراً لأهميتها في معالجة بعض الظواهر والسلبيات.

وأشار إلى دور الفن والفنانين في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية الصحيحة، داعياً الفنانين لأن تكون الأعمال الفنية حافزاً لتعزيز المحبة والتسامح وتحسين الأداء والارتقاء بالذوق العام.

يشار إلى أن عدداً من الفنانين العراقيين حشدوا خلال الأيام الماضية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المنطقة الخضراء، مركز صنع القرار السياسي والحكم في البلاد، احتجاجاً على نية الحكومة العراقية غلق دائرة السينما والمسرح باعتبار أنها "شركة خاسرة".

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