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الكاظمي يعلن انطلاق عملية عسكرية لتطهير الطارمية من الخلايا النائمة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-23T08:16:51+0000
الكاظمي يعلن انطلاق عملية عسكرية لتطهير الطارمية من الخلايا النائمة

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، معلنا انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة.

وعقد الكاظمي في وقت سابق من اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر قيادة العمليات في قضاء الطارمية بحضور قيادات أمنية.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن الكاظمي قوله: إن "القضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".

وأضاف أن "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية، وعليكم العمل معاً بجد ومهنية عاليين، بالتعاون والتنسيق لتحسين الأداء، وارتفاع مستوى النتائج".

ودعا الكاظمي؛ "أهالي الطارمية الكرام ومن خلالكم (القيادات الامنية)، بالاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية، وأدعو أهلنا في قضاء الطارمية لتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة؛ للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات".

وشدد على ضرورة "الانتباه جميعاً الى الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية، هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون بأنهم لم ينجروا، ولن ينجروا وراء هكذا خطابات مغرضة".

وأشار إلى أن "العراق اليوم بظروف حساسة جداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا  بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية".

ولفت إلى أن "العراقيين أمام منعطف تاريخي كبير، يجب على الجميع التعاون والمساعدة في عبوره، وتحقيق المصالح الوطنية العليا، ونعمل على تأسيس دولة عراقية قوية وناجحة بمؤسسات فاعلة ومهنية، وهذا لا يتحقّق من دون مساهمة واعية وفاعلة من قبل المواطنين أنفسهم".

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