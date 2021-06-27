الكاظمي يعلن الوصول إلى مرحلة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن القمة الثلاثية

شفق نيوز / أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، الوصول إلى مرحلة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن القمة الثلاثية، ومنها الربط الكهربائي والزراعة والنقل، وكذلك الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي الافتتاحية للقمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية.

وذكر الكاظمي خلال الكلمة، أن "هذه الزيارة تنعقد في وقت وفي انعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع تحديات وباء كورونا".

وأضاف "لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هي جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن "العراق مر بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب، ونجح في القضاء على هذه الجماعات بالرغم من تبقي بعض الجيوب الصغيرة لـ(خوارج العصر)"، مشدداً على ضرورة "العمل والتنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على تبديدها".

وتابع "كما اتفقنا في السابق، سنواصل التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين، وأن نبلور تصورا مشتركا تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، كي نساعد اخوتنا في هذه البلدان على عبور التحديات والأزمات".

وأوضح أن "الاجتماع السابق شهد التركيز على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، واتفق الجميع على رؤية مشتركة ونجحوا في الوصول الى تصورات".

وأكد "الآن نحن في مرحلة الوصول الى تنفيذ هذه المشاريع، في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل وكذلك الأمن الغذائي الذي طرحه الملك عبد الله الثاني، في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية وتطوير البنى التحتية لها".

وأشار إلى وجود "العديد من مذكرات التفاهم جرى التوقيع عليها في السابق بين الدول الثلاث، وهناك مذكرات واتفاقيات سنوقع عليها في المستقبل القريب".

وبين الكاظمي، أن "الدول الثلاث تعمل على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بينها، والعمل على تطوير ومتابعة ما يتفق عليه، وكذلك العمل على تطوير التنسيق في المجال الأمني والاستخباري وبالأخص فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتمويله، بالإضافة الى التنسيق في مجال التعليم والثقافة وفي مجالات الشباب والرياضة والفنون والصحة".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القصر الحكومي.

وتضمنت مراسم الاستقبال بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، عزف النشيد الوطني لكل من العراق والأردن، والعراق ومصر، واستعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وزار الملك الأردني، والرئيس المصري، العراق للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، التي ناقشت عددا من الملفات البينية في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار، والتي تأتي استكمالا لاجتماعات القمة السابقة.