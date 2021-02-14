الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، القبض على منفذي عمليات الاغتيالات ضد عدد من ناشطي محافظة البصرة جنوب العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر؛ أن "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف الكاظمي؛ أن "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين"، مردفا أن "العدالة لن تنام".

https://twitter.com/MAKadhimi/status/1361080906266640384