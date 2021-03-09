الكاظمي يكشف التوصل لنتائج "مهمة جداً" بشأن أحداث الناصرية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى نتائج في غاية الأهمية بشأن التحقيقات الجارية في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية من اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "احداث الناصرية كانت مؤلمة ووعدنا الاهالي بأن نبحث عن الجناة، وقد وصلنا الى نتائج مهمة جداً".

واضاف "على الوزراء، واعتباراً من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، ان يذهبوا الى مدينة الناصرية أسبوعياً، كل واحد منهم يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، انما في كل المحافظات".

وكانت الناصرية قد شهدت أعمال عنف دامية جراء صدامات بين متظاهرين وأفراد الأمن أواخر الشهر الماضي، ما أوقع قتلى وجرحى، أقال على إثره الكاظمي المحافظ ناظم الوائلي وعين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لإدارة المحافظة بشكل مؤقت.