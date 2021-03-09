سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يكشف التوصل لنتائج "مهمة جداً" بشأن أحداث الناصرية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-09T16:46:41+0000
الكاظمي يكشف التوصل لنتائج "مهمة جداً" بشأن أحداث الناصرية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى نتائج في غاية الأهمية بشأن التحقيقات الجارية في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية من اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "احداث الناصرية كانت مؤلمة ووعدنا الاهالي بأن نبحث عن الجناة، وقد وصلنا الى نتائج مهمة جداً".

واضاف "على الوزراء، واعتباراً  من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، ان يذهبوا الى مدينة الناصرية أسبوعياً، كل واحد منهم يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، انما في كل المحافظات".

وكانت الناصرية قد شهدت أعمال عنف دامية جراء صدامات بين متظاهرين وأفراد الأمن أواخر الشهر الماضي، ما أوقع قتلى وجرحى، أقال على إثره الكاظمي المحافظ ناظم الوائلي وعين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لإدارة المحافظة بشكل مؤقت.

related

الكاظمي يوجه كلمة بذكرى تظاهرات تشرين ويعدد "تحديات" تواجه حكومته

Date: 2020-10-01 08:10:53
الكاظمي يوجه كلمة بذكرى تظاهرات تشرين ويعدد "تحديات" تواجه حكومته

"سائرون" تطالب باحالة "الشمري" الى القضاء وتلوح باقالة الحلبوسي

Date: 2019-11-28 18:08:04
"سائرون" تطالب باحالة "الشمري" الى القضاء وتلوح باقالة الحلبوسي

البطريرك ساكو: مسيحيون يشعرون بالاطمئنان بظل حكومة الكاظمي ويرغبون بالعودة

Date: 2020-08-09 18:57:53
البطريرك ساكو: مسيحيون يشعرون بالاطمئنان بظل حكومة الكاظمي ويرغبون بالعودة

الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف باربيل

Date: 2020-06-18 14:09:20
الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف باربيل

الكورد: نعم لحكومة الكاظمي

Date: 2020-05-03 15:41:24
الكورد: نعم لحكومة الكاظمي

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا إلى العراق "مهمة وخطيرة"

Date: 2021-03-02 07:37:10
بنديكت السادس عشر: زيارة البابا إلى العراق "مهمة وخطيرة"

السيستاني يدعو القوى السياسية تنفيذ مطالب المحتجين وفق جدول زمني

Date: 2019-11-08 11:12:46
السيستاني يدعو القوى السياسية تنفيذ مطالب المحتجين وفق جدول زمني

تحرك لتمرير الوزارات "الشيعية" فقط بحكومة علاوي

Date: 2020-03-01 13:28:20
تحرك لتمرير الوزارات "الشيعية" فقط بحكومة علاوي