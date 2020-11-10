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الكاظمي يعلن اطلاق الرواتب بعد اقرار قانون الاقتراض

Category: سیاسة

Date: 2020-11-10T12:02:08+0000
الكاظمي يعلن اطلاق الرواتب بعد اقرار قانون الاقتراض

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، اطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض.

ونقل المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن الكاظمي قوله في جلسة مجلس الوزراء؛ إن "اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض".

وأضاف الكاظمي؛ أن "المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول الى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها".

ولفت الكاظمي إلى أن "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".

وشدد على أن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار"، لافتا إلى أنه "لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين".

ودعا الكاظمي؛ وزارة المالية وباقي الوزارات؛ إلى "الإسراع بتقديم موازنة 2021 لأهميتها في تسيير أمور البلد". 

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