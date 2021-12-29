الكاظمي يعلن استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".

واضاف، "نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية من البلاد التي دخلتها في العام 2003.