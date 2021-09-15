الكاظمي يعلن استرداد العراق جزءاً من مواله المنهوبة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء أن حكومته نجحت في استرداد جزء من أموال العراق المنهوبة من بلدان الخارج.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال انطلاق فعاليَّات وقائع المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة، إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، مضيفا "كان الفساد حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي".

ونوه إلى أن "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق".

الكاظمي قال أيضا "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد".

وزاد بالقول "شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية".

وأشار إلى أن "اللجنة كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج".

كما نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن "اللجنة تعرضت إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها".