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الكاظمي يعلن احباط عملية "تخريبية" في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-03-16T12:28:35+0000
الكاظمي يعلن احباط عملية "تخريبية" في العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء عن إحباط عملية "تخريبية" كانت تهدف لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم.

وقال الكاظمي خلال الكلمة إنه "على جميع الوزارات دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها بالمقابل على وزارة الكهرباء القيام بجهد استثنائي من أجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف وتجاوز الإجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي عطّلت العديد من المشاريع المهمة".

ولفت إلى أنه "كانت هناك محاولات تخريبية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتمكنا من إلقاء القبض على عدد منهم"، مشددا على أن "هذا الأمر لن يتم التساهل معه باعتباره يمس الأمن الوطني العراقي".

وتابع الكاظمي بالقول إنه "لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الأمني في عدد من  المحافظات، وعلى وزارة الداخلية القيام بمهامها لحماية المواطنين والمحافظات وعلى المسؤولين العمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف أمام توفير احتياجاتهم.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

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