الكاظمي يعلن احباط محاولة حرف التظاهرات عن مسارها من قبل المحتجين

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء إن المحتجين احبطوا محاولة لحرف مسار التظاهرات من قبل جماعات "منفلتة وعصابات".

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم إن "جولتنا الاوربية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة" .

واضاف ان "فرنسا وبريطانيا والمانيا رحبت بالاصلاحات الاقتصادية والادارية التي نقوم بها وبالورقة البيضاء ووصفتها بالمشجعة" .

ونوه الكاظمي الى انه "كان هناك ارتياح من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية واعلنت دعمها لاجرائها".

واستطرد بالقول "نشيد بانضباط الاعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية قواتنا الامنية".

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان "جماعات منفلتة وعصابات ارادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك".

وتابع الكاظمي بالقول ان "تحدياتناكبيرةوعلينااننحولهاالىفرصنجاحتخدمبلدناوابناءشعبنا" .