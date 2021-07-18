الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، العمل "بكل جد" على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المبكر في العاشر من تشرين الأول المقبل، داعياً للناشطين بالمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.

وقال الكاظمي خلال لقاء أجرته قناة "العربية الحدث"، "واهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ، سنعمل بكل جد لإجراء الانتخابات في موعدها".

وقال ايضاً إنه متفائل بالانتخابات ويأمل بمشاركة جيدة تعيد الاعتبار للنظام البرلماني.

وبشأن مقاطعة الانتخابات من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الكاظمي، "نتفهم قرار الصدر بالانسحاب من الانتخابات وندعوه للعودة عنه".

وأضاف "نطلب من العراقيين المساهمة بالإصلاح عبر الانتخابات".