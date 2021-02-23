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الكاظمي يعلق على قصف الخضراء: صواريخ عبثية لإحراج الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-23T13:11:28+0000
الكاظمي يعلق على قصف الخضراء: صواريخ عبثية لإحراج الحكومة

شفق نيوز/ رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن تكون أرض العراق "ساحة لتصفية الحسابات"، فيما اعتبر أن "الصواريخ العبثية" محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، في إشارة الى القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد امس.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت، اليوم، إن "العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره"، مشدداً "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وأضاف الكاظمي أن "الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها"، مؤكداً أن "أجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

وعن اجراءات مواجهة جائحة كورونا في البلاد، ثمن الكاظمي "الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي"، وأشاد "بجهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه".

وأشار الكاظمي إلى أن "تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من آثار السلالة الجديدة والأكثر خطورة من الوباء".

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