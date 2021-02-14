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الكاظمي يعلق على زيارة البابا: العراق ينتظرها بعين الترحيب والإجلال

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T14:24:10+0000
الكاظمي يعلق على زيارة البابا: العراق ينتظرها بعين الترحيب والإجلال

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق حكومة وشعبًا ينتظر زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير استقبل ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل".

وقال الكاظمي إن "زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة،  وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان ، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".

وبيّن، أن "العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء".

من جانبه أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر عن "تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في  تسهيل اجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل".

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