الكاظمي يعلق على احتجاجات السليمانية: تستدعي موقفا مسؤولاً من الجميع

شفق نيوز/ علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، على الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وكتب الكاظمي عبر "تويتر"، "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كوردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفا مسؤولاً من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

وأضاف الكاظمي، أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

وشهدت محافظة السليمانية في إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية، موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.