الكاظمي يعقد اجتماعاً مع ميركل في برلين

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار جولة، شملت باريس، ومن ثم لندن بعد إتمام محادثاتها في العاصمة الألمانية برلين.

وكانت السفارة الألمانية في بغداد، وسبق وأفادت بأن اللقاء يأتي على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين، إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة.

وأضافت أن اللقاء سيتناول الحوار العلاقات الثنائية، التعاون الاقتصادي، مكافحة وباء كورونا، الحرب ضد داعش وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وهذه أول جولة أوروبية للكاظمي منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.

واختتم الكاظمي أمس محادثات مع باريس مع القيادة الفرنسية، وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه "خلال ٢٤ساعة مثمرة في باريس، التقى فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية".







