الكاظمي يعقد اجتماعا في مقر قيادة العمليات بقضاء الطارمية

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر قيادة العمليات في قضاء الطارمية.

وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي وصل إلى قضاء الطارمية وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وفي السياق؛ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن زيارة الكاظمي لقضاء الطارمية رافقها انتشار أمني كثيف مع وصول قيادات أمنية كبيرة.

وكانت آخر الهجمات العنيفة قد وقعت مساء يوم الجمعة الماضي، عندما انفجرت عبوة ناسفة على عربة لقوات الحشد الشعبي قبل أن يفتح مسلحو وقناصة داعش الناس على قوات الحشد في الطارمية ما أوقع 4 ضحايا و6 جرحى.