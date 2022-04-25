الكاظمي يعزّي ميقاتي بحادثة القارب في لبنان

شفق نيوز / عزى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، بحادثة القارب التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية أجراها الكاظمي مع نظيره اللبناني، قدّم خلالها تعازي العراق بحادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر الكاظمي، بحسب البيان، عن عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومةً وشعباً مع الشعب اللبناني الشقيق، وذوي ضحايا القارب الغارق راجياً لهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء، وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين.

وكان قارب صغير، يحمل نحو 60 شخصا ما بين لبنانيين وسوريين، قد غرق مساء السبت الماضي، قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، وماتزال السلطات اللبنانية تواصل البحث عن المفقودين.