سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يعزّي ميقاتي بحادثة القارب في لبنان

Category: سیاسة

Date: 2022-04-25T13:36:12+0000
الكاظمي يعزّي ميقاتي بحادثة القارب في لبنان

شفق نيوز / عزى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، بحادثة القارب التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية أجراها الكاظمي مع نظيره اللبناني، قدّم خلالها تعازي العراق بحادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر الكاظمي، بحسب البيان، عن عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومةً وشعباً مع الشعب اللبناني الشقيق، وذوي ضحايا القارب الغارق راجياً لهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء، وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين.

وكان قارب صغير، يحمل نحو 60 شخصا ما بين لبنانيين وسوريين، قد غرق مساء السبت الماضي، قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، وماتزال السلطات اللبنانية تواصل البحث عن المفقودين.

related

في بغداد.. الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان جملة من الملفات

Date: 2021-10-25 13:28:37
في بغداد.. الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان جملة من الملفات

رئيس الوزراء اللبناني في بغداد لساعات محدودة

Date: 2021-10-25 08:22:41
رئيس الوزراء اللبناني في بغداد لساعات محدودة

الكاظمي يؤكد تطلع العراق الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة

Date: 2021-02-24 12:28:41
الكاظمي يؤكد تطلع العراق الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة

خلفان يحيي شيعة العراق ولبنان: اثبتوا ان العروبة فوق الطائفية

Date: 2019-12-26 07:18:07
خلفان يحيي شيعة العراق ولبنان: اثبتوا ان العروبة فوق الطائفية

السيسي يؤكد دعمه لجهود حكومة الكاظمي في ترسيخ السلام بالمنطقة

Date: 2021-07-19 10:05:38
السيسي يؤكد دعمه لجهود حكومة الكاظمي في ترسيخ السلام بالمنطقة

صدام حسين يثير الجدل في لبنان

Date: 2019-05-27 17:56:50
صدام حسين يثير الجدل في لبنان

تقرير امريكي: إيران تخسر الشرق الاوسط وفشلت في لبنان والعراق وهذا ما يفعله وكلاؤها

Date: 2019-10-23 07:58:34
تقرير امريكي: إيران تخسر الشرق الاوسط وفشلت في لبنان والعراق وهذا ما يفعله وكلاؤها

في ألمانيا.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني

Date: 2022-02-18 13:45:15
في ألمانيا.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني