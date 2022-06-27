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الكاظمي يعزي عبدالله الثاني بضحايا انفجار العقبة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-27T20:57:03+0000
الكاظمي يعزي عبدالله الثاني بضحايا انفجار العقبة

شفق نيوز/ عزّى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، الملك الاردني عبد الله الثاني بضحايا حادثة العقبة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز ان رئيس الوزراء العراقي أرسل برقية تعزية جاء فيها "نتقدم بالتعازي الحارّة وصميم المواساة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الشعب الأردني الشقيق، في سقوط ضحايا حادثة ميناء العقبة".

وأضاف الكاظمي؛ "تغمّد الله سبحانه الراحلين منهم بالرّحمة والمغفرة، واشتمل بعينه ورعايته جلّ شأنه لشفاء المصابين منهم. كما نتقدم إلى ذويهم وأحبائهم بأعمق كلمات التعاطف ومشاطرة الحزن والدعاء بجميل الصبر والسلوان، حفظ الله شعوبنا المتآخية، وأدام عليها نعمة التقدّم والاستقرار".

و أسفر تسرب غاز في ميناء العقبة، جنوبي الأردن، عن وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، حسب ما قالت مديرية الأمن العام الاردنية، اليوم الاثنين.  

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