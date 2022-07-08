الكاظمي يعزي اليابان بآبي: العنف السياسي مرفوض

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة، تعزية إلى امبراطورية اليابان لوفاة رئيس وزرائها السابق شينزو آبي.

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر؛ "نعزّي اليابان الصديقة حكومةً وشعباً وعائلة الفقيد، برحيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، ونستذكر مواقفه الداعمة للديمقراطية في العراق، ونشجب بأشد العبارات جريمة اغتياله الغادرة".

وأضاف الكاظمي؛ أن "العنف السياسي مرفوض ولا ينتج عنه سوى الدمار والمآسي لتأريخ الشعوب".

وكان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عاما يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأحد عندما أطلق الجاني النار عليه.

وفي صور بثتها "هيئة البث الوطنية" للحظة الهجوم، يبدو آبي واقفا على منصة ثم يسمع دوي إطلاق نار ويتصاعد دخان، بينما ينحني متفرجون متفاجئون وينبطح آخرون.